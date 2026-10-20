Субъективно для нас, возможно, было бы выгоднее сохранить существующий политический спектр — с этими изжившими себя лицами нам, возможно, было бы проще победить на следующих выборах, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря об иске о запрете оппозиционных партий, рассмотрение которого Конституционный суд начинает завтра, 21 октября.

По словам Кобахидзе, при подаче иска «Грузинская мечта» руководствовалась не личными субъективными интересами, а интересами страны и грузинского народа, которые заключаются в оздоровлении политической системы.

«Их дни сочтены, у нас представлен в Конституционный суд чётко сформулированный иск. Также скажу кое-что об этом иске: субъективно для нас, возможно, было бы выгоднее сохранить существующий политический спектр. Каждый раз мы очень легко побеждаем эту радикальную объединённую оппозиционную силу, так называемую оппозицию, которая на самом деле является агентурой. С этими изжившими себя лицами нам, возможно, было бы проще победить на следующих выборах. Однако главное здесь — не наши субъективные интересы, а то, что в интересах грузинского народа оздоровление политической системы и укрепление демократической системы. Соответственно, когда мы подали иск в Конституционный суд, мы исходили не из наших субъективных интересов, а из объективных интересов грузинского общества и нашей страны», — заявил Кобахидзе.