Кобахидзе: Мы хотим, чтобы Конституционный суд полностью удовлетворил иск
По словам Кобахидзе, оппозиция осознавала, что действует против конституционного строя, и ей придётся ответить за всё это.
«Мы хотим, чтобы иск был удовлетворён в полном объёме. Мы подали иск, и наша цель — добиться его полного удовлетворения. Что касается оппозиции, я не знаю, какие аргументы она может представить, учитывая, что на протяжении всех этих лет оппозиционеры сами приводили аргументы против собственных позиций. Они осознавали, что действуют против конституционного строя, в том числе прибегая к насильственным методам с целью его свержения. Теперь им придётся ответить за всё это.
Поскольку на самом деле они выступали против конституционного строя — как после выборов, так и до них, постоянно, из года в год, — им будет очень трудно что-либо сказать в Конституционном суде», — заявил премьер-министр.
Для справки: партия «Грузинская мечта» подала конституционный иск с требованием признать неконституционной деятельность и запретить партии «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия — Лело», «Федералисты» и «За Грузию». Рассмотрение дела по существу в Конституционном суде начинается 21 октября.
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