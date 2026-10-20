Премьер о Манане Кобахидзе

Судьи должны действовать в соответствии со своей профессиональной ответственностью — никто не должен уклоняться от ответственности, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о бывшей судье Конституционного суда Манане Кобахидзе.

По словам премьера, он ознакомился с содержанием заявления Мананы Кобахидзе, которое, по его оценке, отличалось от опубликованного заголовка.

«Я ознакомился с содержанием её заявления. Оно отличалось от заголовка. Она говорила о том, что намерена продолжить работу в качестве адвоката, и речь шла только о том, что она не хочет завершать юридическую карьеру. В заголовке всё это было представлено иначе, однако это не столь важно. Главное, что судьи должны действовать в соответствии со своей профессиональной ответственностью. Никто не должен уклоняться от ответственности. Это единственное, что я могу сказать», — заявил премьер-министр.