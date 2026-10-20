Кавелашвили наградил пятерых сотрудников Национальной службы статистики медалью Чести

На церемонии награждения президент Грузии выступил с речью перед присутствующими и рассказал о значении Национальной службы статистики для развития страны и процесса принятия государственных решений.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента. Сообщается, что государственные награды получили: Паата Шавишвили — заместитель исполнительного директора Национальной службы статистики Грузии; Ираклий Апхаидзе — заместитель исполнительного директора Национальной службы статистики Грузии; Александр Арабули — начальник департамента переписи населения и демографической статистики; Александр Амбокадзе — начальник департамента информационных технологий; Мариам Кавелашвили — начальник департамента международных связей и связей с общественностью.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили на основании представления премьер-министра Грузии наградил пятерых сотрудников Национальной службы статистики Грузии медалью Чести за особый вклад в государственное строительство Грузии и достойную службу.

«Сила государства начинается там, где оно обладает точным, объективным и глубоким пониманием собственной реальности. В современную информационную эпоху правильный курс развития страны прежде всего основывается на беспристрастных, обработанных и точных данных», — заявил Михаил Кавелашвили.

Президент обратил внимание на историческое развитие государственного статистического института Грузии и отметил, что его создание относится к 1919 году, периоду Первой Демократической Республики Грузия.

По словам Михаила Кавелашвили, за более чем столетие методы сбора и обработки данных существенно изменились, однако профессиональная ответственность сотрудников статистической службы и их преданность стране остались неизменными.

В своём выступлении президент также рассказал о важности достоверной и доступной статистической информации для общества. По его оценке, объективные данные способствуют повышению информированности граждан и уменьшают возможности для информационных манипуляций.

«Сегодня Национальная служба статистики Грузии работает в соответствии с международными стандартами, а её данным доверяют как в Грузии, так и за её пределами. Такое доверие завоёвывается большим опытом, а для его сохранения необходимы ежедневный труд и преданность своему делу», — отметил президент Грузии.

По информации пресс-службы администрации президента, Михаил Кавелашвили поблагодарил награждённых за высокий профессионализм и достойную службу. Он заявил, что медаль Чести является государственным признанием их многолетнего опыта и преданности стране.