Посольство Грузии в США приняло делегацию Патриархии и представителей диаспоры
В рамках празднования 1700-летия провозглашения христианства государственной религией Грузии посольство Грузии в США при инициативе и поддержке правительства Грузии и Патриархии приняло делегацию Патриархии Грузии и представителей грузинской диаспоры.
Об этом сообщает Патриархия Грузии со ссылкой на посольство Грузии в США.
Сообщается, что в мероприятии принял участие епископ Северной Америки Саба Инцкирвели.
«Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили обратилась к присутствующим с речью. Она подчеркнула историческое значение провозглашения христианства государственной религией для определения государственного пути Грузии и её национальной идентичности.
Посол рассказала о большом значении мероприятий, проводимых в юбилейный год по инициативе и при поддержке государства Грузия и Православной церкви, для грузинской диаспоры. Она отметила, что соотечественники, проживающие за пределами Грузии, получили возможность стать частью празднования этой знаменательной даты.
К представителям грузинской диаспоры также обратились епископ Северной Америки Саба (Инцкирвели) и глава делегации Патриархии архимандрит Иоанн (Мчедлишвили). О мероприятии рассказали и другие члены делегации.
В рамках визита в Вашингтон были доставлены иконы „Удела Пресвятой Богородицы“ и преподобного Гавриила Исповедника и юродивого.
После торжественного приёма в храме Святой царицы Тамары в Вашингтоне епископ Северной Америки Саба совершил богослужение.
В рамках визита также предусматривалось проведение аналогичных мероприятий в различных городах США при участии грузинской диаспоры», — говорится в сообщении, распространённом Патриархией Грузии.
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