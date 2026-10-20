Адвокаты призвали правительство начать работу над всеобщей амнистией

️️️️️Инициативная группа адвокатов призвала партию «Грузинская мечта» начать работу над законопроектом о всеобщей и справедливой амнистии.

У здания администрации правительства правозащитники заявили, что их требование подкреплено электронной петицией, которую за короткий срок поддержали более 4000 человек.

Авторы обращения подчеркнули, что разоблачение высокопоставленных силовиков в тяжких преступлениях, в т.ч. коррупцию, отмывание денег и координацию мошеннических колл-центров, ставит под сомнение объективность прошлых расследований.

В связи с этим адвокаты призвали власть проявить гуманность и принять справедливое решение с учетом прав заключенных и безопасности общества.