Адвокаты призвали правительство начать работу над всеобщей амнистией
️️️️️Инициативная группа адвокатов призвала партию «Грузинская мечта» начать работу над законопроектом о всеобщей и справедливой амнистии.
У здания администрации правительства правозащитники заявили, что их требование подкреплено электронной петицией, которую за короткий срок поддержали более 4000 человек.
Авторы обращения подчеркнули, что разоблачение высокопоставленных силовиков в тяжких преступлениях, в т.ч. коррупцию, отмывание денег и координацию мошеннических колл-центров, ставит под сомнение объективность прошлых расследований.
В связи с этим адвокаты призвали власть проявить гуманность и принять справедливое решение с учетом прав заключенных и безопасности общества.
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