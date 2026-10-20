В GNERC пройдут слушания по аварийным отключениям электроэнергии в Грузии

С завтрашнего дня в Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (СЕМЕК) начинаются слушания по вопросу аварийных отключений электроэнергии по всей стране летом 2026 года. Об этом заявил Давид Нармания сегодня на совместном заседании комитетов по экономической политике, защите прав человека и гражданской интеграции.

Рассматривая отчет о деятельности комиссии, Давид Нармания ответил на вопрос Софо Хоргуани и сообщил, что регулирующая комиссия провела расследование в связи с двумя системными авариями, и соответствующие слушания в комиссии начнутся с 21 октября.

«Когда произошли две системные аварии, исходя из нарушения правил сети, мы начали расследование на предмет правильности деятельности “Государственной электросистемы Грузии” и отдельных объектов генерации. Регулирующая комиссия проделала очень большую работу. Мы детально изучили все технические вопросы и нюансы. С завтрашнего дня в комиссии начинается обсуждение этих вопросов. По этому поводу готовится отчет, и, разумеется, после этого соответствующие вопросы станут открытыми и публичными», — заявил Нармания.