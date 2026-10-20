Ираклий Гарибашвили обнародовал очередное письмо из заключения

По словам Гарибашвили, он «всем сердцем служил» грузинской армии и родине, а политическое преследование и клевета в его адрес являются оскорблением страны, самой власти и правящей партии.

В письме Ираклий Гарибашвили подробно рассказывает о начале судебного процесса по своему делу и характеризует его как «политически мотивированный абсурд, построенный на клевете». В письме экс-премьер также рассказывает о работе, проделанной в период его руководства для развития армии и укрепления позиций государства по вопросу Давид-Гареджи.

«19 октября начался судебный процесс по моему делу. В связи с этим хочу заявить, что это политически мотивированное дело, построенное на клевете, и в ходе судебного разбирательства общественность узнает всю правду об обстоятельствах этого абсурдного дела.

Поскольку выдвинутое против меня клеветническое обвинение касается одного из самых чувствительных вопросов — Министерства обороны и обороноспособности страны, считаю целесообразным кратко рассказать общественности о том, что было сделано для укрепления обороны страны в период, когда я занимал посты премьер-министра и министра обороны.

За этот период были осуществлены:

долгосрочное планирование развития Сил обороны;

обновление военной техники и вооружения;

улучшение военной инфраструктуры и социальных условий военнослужащих;

сближение со стандартами НАТО и переход на вооружение, соответствующее стандартам НАТО;

развитие возможностей военной авиации и противовоздушной обороны, а также множество других важных проектов.

«Всё лучшее — армии!» — таков был мой девиз, на котором я основывал своё видение, политику и все решения с момента назначения на должность министра. Вместе с Силами обороны мы представили общественности десятилетнюю стратегию развития и план действий. Позднее этот опыт и пример я сделал обязательными для всего правительства и каждого министерства.

Вместе со своей командой и Силами обороны мы начали масштабную работу по развитию военной инфраструктуры. Все военные базы были отремонтированы и реконструированы в соответствии с едиными стандартами НАТО. К концу 2023 года было построено и восстановлено 270 объектов, в том числе казармы, столовые, спортивные комплексы и жилые корпуса. Всего было отремонтировано более 500 объектов.

Мы построили „Армейский городок“ и передали квартиры более чем 1000 военнослужащим по минимальной цене. Обязательства и гарантии продолжения этого проекта мы закрепили в Кодексе обороны, чтобы обеспечить его обязательное продолжение и после моего ухода с должности.

В соответствии с вышеупомянутым девизом я старался делать для солдат всё самое лучшее: личное снаряжение, форму, обувь, решение социальных вопросов, повышение зарплат на 50%, полное обновление автопарка, военных автомобилей, специальной техники, бронемашин, обновление вооружения, пополнение резервов. Были заключены десятки контрактов на закупку вооружения, мы восстановили и приобрели системы противовоздушной обороны, полностью восстановили военную авиацию — самолёты и вертолёты, укрепили артиллерию, логистику и все оборонные возможности…

Это краткий перечень того, что было сделано для нашей армии в период моего руководства.

Если кто-то и знает, что я сделал для армии во время работы министром обороны и премьер-министром, то прежде всего это знает сама наша армия.

В подтверждение этого приведу ещё один факт: до 2020 года „Грузинская мечта“ проигрывала все выборы на закрытых избирательных участках для военнослужащих. Только в период, когда я занимал пост министра обороны, на парламентских выборах 2020 года „Грузинская мечта“ получила на закрытых военных участках 85–90% голосов. Думаю, уже один этот факт говорит о многом.

Важное значение имело принятие нового Кодекса обороны, который урегулировал множество проблемных вопросов. Особо хочу выделить один из самых антинациональных и кощунственных проектов — так называемый „проект „Гирчи““, который ввёл в заблуждение более 10 000 молодых людей и позволил им уклоняться от военной службы…

Мы ограничили действие и отменили этот антигосударственный проект. Кодекс также урегулировал реформу обязательной военной службы, согласно которой сегодня призыв на обязательную военную службу осуществляется исключительно в системе Министерства обороны.

Были разработаны конкретные учебные модули. После прохождения шестимесячной программы молодые люди будут обладать как теоретическими, так и практическими знаниями. В результате страна получит психологически и морально подготовленных, здоровых патриотов — резервистов. Предварительным подготовительным этапом этого процесса были и остаются военные лагеря для школьников.

Я говорю обо всём этом, чтобы наши граждане знали, что лично для меня означают интересы нашей страны и её обороны.

Сейчас, когда меня обвиняют в том, чего я никогда не совершал, мне вспоминаются слова великого писателя:

„Клеветники всех времён прекрасно знали, что самое жестокое наказание человека наступает тогда, когда его обвиняют именно в том, против чего он сам боролся“.

Здесь же хочу вспомнить вопрос Давид-Гареджи. В период моей работы министром обороны мы возобновили работу в этом направлении.

Хочу, чтобы общественность знала: ещё много лет назад, во время моего первого премьерского срока, мы пытались получить оригиналы карт, которые были необходимы для укрепления позиций Грузии на переговорах.

До 2020 года в стране сменились три премьер-министра, два министра обороны и три министра внутренних дел. К сожалению, в вопросе Давид-Гареджи ничего не было сделано. Напротив, ситуация ухудшилась.

Под моим руководством в Министерстве обороны была создана рабочая группа. Мы восстановили полную картину произошедшего и изучили преступные действия, совершённые в прошлом. Выяснилось, что люди, которые на основании решений, принятых во времена Саакашвили, пытались исказить границу Грузии, используя неправильные карты, по-прежнему входили в состав государственной комиссии.

Вскоре я представил основателю партии Бидзине Иванишвили конкретное видение, мнения и пути решения проблемы, подготовленные специалистами картографического департамента Министерства обороны. Благодаря его усилиям Давиду Хидашели удалось доставить оригиналы карт в Тбилиси. Кроме того, последовала правовая реакция — было начато расследование.

В результате позиции государства значительно укрепились. Грузинская патриархия была полностью информирована об этом. С самого первого дня в процесс был вовлечён архимандрит Кирион, представитель монастыря Давид-Гареджи. Именно по его инициативе и вдохновению я начал заниматься вопросом Давид-Гареджи во время своего первого премьерского срока, а после возвращения на пост министра обороны возобновил этот процесс вместе с ним.

По моему решению была обновлена и государственная комиссия, в состав которой мы включили новых членов — патриотов и п

рофессионалов.

Судебный процесс продолжался до конца 2023 года. Кроме того, мы уже отобрали международные консалтинговые компании, которые должны были помогать нам в правовых вопросах.

Азербайджан — наше дружественное государство, стратегический партнёр и сосед. Надеюсь, переговоры будут продолжены именно в таком духе и вопрос Давид-Гареджи будет решён справедливо.

И наконец, я всем сердцем служил нашей армии и нашей родине. Политическое преследование и клевета в мой адрес являются оскорблением нашей страны, самой власти и правящей партии», — говорится в заявлении.