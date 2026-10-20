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Политика

Делегация Комитета по интеграции с Европой Парламента Грузии проводит встречи в Сенате Чешской Республики

В рамках рабочего визита в Чешскую Республику делегация Комитета по интеграции с Европой Парламента Грузии встретилась с председателем Комитета по делам Европейского союза Сената Чешской Республики, сенатором Яном Шиллером, и заместителем председателя этого же комитета, сенатором Иржи Душеком.

На встрече стороны обсудили динамику развития отношений между Грузией и Европейским союзом, существующие вызовы и перспективы будущего сотрудничества. Председатель Комитета по интеграции с Европой Парламента Грузии приветствовал конструктивную политику Чехии и подчеркнул важность делового диалога с Евросоюзом.

Учитывая интерес чешских сенаторов, на встрече также были рассмотрены текущие политические процессы в Грузии.

Леван Махашвили поблагодарил Яна Шиллера за поддержку территориальной целостности Грузии со стороны Чехии. Стороны подтвердили необходимость уважения международного права, особенно в условиях происходящих глобальных геополитических изменений.

Чешская сторона выразила готовность к диалогу и взаимному сотрудничеству.

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