Делегация Комитета по интеграции с Европой Парламента Грузии проводит встречи в Сенате Чешской Республики

В рамках рабочего визита в Чешскую Республику делегация Комитета по интеграции с Европой Парламента Грузии встретилась с председателем Комитета по делам Европейского союза Сената Чешской Республики, сенатором Яном Шиллером, и заместителем председателя этого же комитета, сенатором Иржи Душеком.

На встрече стороны обсудили динамику развития отношений между Грузией и Европейским союзом, существующие вызовы и перспективы будущего сотрудничества. Председатель Комитета по интеграции с Европой Парламента Грузии приветствовал конструктивную политику Чехии и подчеркнул важность делового диалога с Евросоюзом.

Учитывая интерес чешских сенаторов, на встрече также были рассмотрены текущие политические процессы в Грузии.