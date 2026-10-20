Генсек Совета Европы призвал власти Грузии сохранить пространство для оппозиции
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе накануне начала слушаний в Конституционном суде в связи с оппозиционными партиями заявляет, что уважает принцип независимости суда, и одновременно призывает власти Грузии защитить демократию и политический плюрализм.
«Конституционный суд Грузии начинает рассмотрение дела о запрете пяти оппозиционных партий. Иск в суд представили 88 депутатов правящего большинства. Я не даю предварительной оценки исходу процесса и полностью уважаю принципы суверенитета и независимости суда, однако призываю правящее большинство защитить политический плюрализм и сохранить пространство для политической оппозиции», — заявляет Ален Берсе.
По его пояснению, политический плюрализм является обязательным условием здоровой демократии и, в качестве государства-члена Совета Европы, занимает центральное место в обязательствах, взятых на себя Грузией.
«Будучи государством-участником Европейской конвенции по правам человека, Грузия обязана обеспечивать свободу выражения мнения, а также свободу мирных собраний и объединений. Именно эти права дают различным политическим силам возможность действовать организованно, выражать свою позицию и принимать участие в выборах. Согласно практике Европейского суда по правам человека, запрет политической партии нуждается в особо убедительном обосновании и должен отвечать строгим требованиям необходимости и соразмерности. Таковы фундаментальные стандарты общего европейского правового пространства, и Грузия также является частью этого пространства. На правящем большинстве лежит особая ответственность — защищать эти условия и уважать законную роль политической оппозиции как в парламенте, так и за его пределами. Правящая партия, которая пытается снять демократические ограничения собственной власти, ослабляет именно ту страну, служению которой себя считает посвященной. Этот процесс происходит на фоне роста ограничений свободы гражданского общества, независимых медиа и мирных собраний. Все эти события в совокупности создают угрозу тем механизмам сдержек и противовесов, которые необходимы для демократического управления в Грузии. Совет Европы будет внимательно следить за развитием событий и продолжит диалог с Грузией, чтобы способствовать соблюдению Конвенции, выполнению обязательств, сохранению политического плюрализма и защите основных прав и свобод всех граждан», — отмечает Ален Берсе.
Конституционный иск 88 членов Парламента Грузии касается запрета деятельности политических партий: «Единство — Национальное движение», «Коалиция за изменения — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа», «Сильная Грузия — Лело, за народ, за свободу», «Федералистская партия», «Гахария за Грузию». Рассмотрение иска в Конституционном суде начинается завтра, 21 октября.
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