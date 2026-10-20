Генсек Совета Европы призвал власти Грузии сохранить пространство для оппозиции

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе накануне начала слушаний в Конституционном суде в связи с оппозиционными партиями заявляет, что уважает принцип независимости суда, и одновременно призывает власти Грузии защитить демократию и политический плюрализм.

«Конституционный суд Грузии начинает рассмотрение дела о запрете пяти оппозиционных партий. Иск в суд представили 88 депутатов правящего большинства. Я не даю предварительной оценки исходу процесса и полностью уважаю принципы суверенитета и независимости суда, однако призываю правящее большинство защитить политический плюрализм и сохранить пространство для политической оппозиции», — заявляет Ален Берсе.

По его пояснению, политический плюрализм является обязательным условием здоровой демократии и, в качестве государства-члена Совета Европы, занимает центральное место в обязательствах, взятых на себя Грузией.