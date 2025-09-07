Двое грузинских бойцов получили ранения в Украине

07.09.2025 15:17





Двое грузинских бойцов получили ранения при выполнении боевого задания в Украине.



Как пишет один из воюющих на стороне Украины грузинских бойцов Георгий Парцвания, состояние раненых стабильное.



«Двое грузинских бойцов отряда «Грузинские партизаны» получили ранения при выполнении боевого задания на Волчанском направлении!



Их состояние стабильное, отряд продолжает выполнять поставленную задачу и теснить противника на Волчанском направлении! Слава Грузии! Слава Украине!» — пишет он.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





