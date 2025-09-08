Гражданин Грузии Гиорги Киноян задержан в Армении - он может быть экстрадирован в Россию

08.09.2025 12:39





СМИ сообщают, что гражданин Грузии Гиорги Киноян, который ездил в Украину на первом этапе полномасштабного вторжения России, был задержан в Армении. Ему грозит экстрадиция в Россию.



Киноян был задержан 3 сентября на границе с Арменией. Он в розыске по запросу РФ.



25 октября 2024 года так называемый суд оккупированной Россией Донецкой области заочно осудил его, признал виновным и приговорил к семи годам лишения свободы.



Друзья Кинояна и люди, с которыми он находился в Украине, утверждают, что Россия использовала против него ложные обвинения, так как он не воевал, а лишь помогал пострадавшим.



Сейчас он находится под арестом на 40 дней в рамках экстрадиционной процедуры. Это означает, что в течение этого срока РФ должна представить необходимые доказательства и документацию для его выдачи.



Точной информации о том, когда состоится очередное судебное заседание в Армении, у семьи нет, поскольку всё зависит от того, когда Россия направит документы и официально потребует его экстрадицию.



Семья Кинояна утверждает, что грузинские пограничники пропустили его через границу, не сообщив, что он находится в международном розыске по «красному циркуляру» Интерпола по запросу России. По словам семьи, если бы его предупредили, Киноян не покинул бы территорию Грузии.



Кроме того, родственники отмечают, что армянские адвокаты не дают надежды: по их словам, угроза экстрадиции очень велика — около 90 %. В посольстве Грузии в Армении, по их словам, никакой помощи или реакции пока не последовало.





