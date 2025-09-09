Российские оккупанты похитили ещё одного гражданина Грузии

Российские оккупанты похитили ещё одного гражданина Грузии с территории, прилегающей к селу Земо Хвити Горийского муниципалитета. Информацию об этом распространила Служба государственной безопасности Грузии.



«После получения информации об инциденте Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», действующую при участии Миссии наблюдателей Европейского Союза. Информация об очередном факте незаконного задержания была незамедлительно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнёров.



Задействованы все имеющиеся механизмы для скорейшего освобождения задержанного гражданина Грузии, за что оккупационные силы несут полную ответственность», — говорится в заявлении СГБ.





