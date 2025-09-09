Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Российские оккупанты похитили ещё одного гражданина Грузии


09.09.2025   17:08


Российские оккупанты похитили ещё одного гражданина Грузии с территории, прилегающей к селу Земо Хвити Горийского муниципалитета. Информацию об этом распространила Служба государственной безопасности Грузии.

«После получения информации об инциденте Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», действующую при участии Миссии наблюдателей Европейского Союза. Информация об очередном факте незаконного задержания была незамедлительно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнёров.

Задействованы все имеющиеся механизмы для скорейшего освобождения задержанного гражданина Грузии, за что оккупационные силы несут полную ответственность», — говорится в заявлении СГБ.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна