|
|
|
Израиль нанес удар по штаб-квартире руководства ХАМАС в Катаре
09.09.2025 18:13
Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в Катаре, - об этом заявила Армия обороны Израиля.
По ее данным, удар по штаб-квартире руководства ХАМАС в столице Катара Дохе был нанесён совместно службой безопасности Шин-Бет и ВВС Израиля.
«Члены руководства, по которым осуществлен удар, ответственны за бойню 7 октября и войну против государства Израиль», - говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна