Израиль нанес удар по штаб-квартире руководства ХАМАС в Катаре

09.09.2025 18:13





Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в Катаре, - об этом заявила Армия обороны Израиля.



По ее данным, удар по штаб-квартире руководства ХАМАС в столице Катара Дохе был нанесён совместно службой безопасности Шин-Бет и ВВС Израиля.



«Члены руководства, по которым осуществлен удар, ответственны за бойню 7 октября и войну против государства Израиль», - говорится в заявлении.





