Израиль нанес удар по штаб-квартире руководства ХАМАС в Катаре


09.09.2025   18:13


Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в Катаре, - об этом заявила Армия обороны Израиля.

По ее данным, удар по штаб-квартире руководства ХАМАС в столице Катара Дохе был нанесён совместно службой безопасности Шин-Бет и ВВС Израиля.

«Члены руководства, по которым осуществлен удар, ответственны за бойню 7 октября и войну против государства Израиль», - говорится в заявлении.


