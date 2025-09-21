|
|
|
Боец ММА Джефф Монсон откроет в Цхинвальском регионе спортшколы грэпплинга и джиу-джитсу
21.09.2025 17:11
Боец ММА (смешанных единоборств), двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон, который ранее представлял США, а сегодня — Россию, откроет в оккупированном регионе Грузии спортшколы грэпплинга и джиу-джитсу.
Уже подписан и документ о сотрудничестве между де-факто Комитетом по молодежной политике и спорту Цхинвальского региона и бойцом ММА — тренером Джеффри Уильямом.
Сам Джефф Монсон в 2023 году был избран в парламент (Курултай) Республики Башкортостан, субъекта РФ.
В Россию боец переехал в 2013 году, в 2018 он получил российское гражданство, а в 2023 году перестал быть гражданином США. Входил в состав Совета депутатов от партии «Единая Россия». Намеревался избираться и в Госдуму РФ.
В конце 2023 года Монсон поддержал самовыдвижение Владимира Путина на выборы президента России в 2024 году и вошел в предвыборную команду Путина.
В поддержку арабов Палестины летом 2024 года в Москве принял ислам.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна