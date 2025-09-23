Трамп продолжает считать, что войны в Украине не было бы, будь он тогда президентом

23.09.2025 21:39





Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что война РФ против Украины должна была быть "делом нескольких дней", но так не произошло, и это не дает России "хорошего вида".



"Я также неустанно работаю над прекращением убийств в Украине. Я думал, что из семи войн, которые я остановил, эта будет самой легкой благодаря моим отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими. Но, знаете, на войне никогда не знаешь, что будет", - сказал он во время выступления на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.



Трамп добавил, что "все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но так не произошло".



"Это должно было быть лишь небольшой быстрой схваткой. Это не делает Россию хорошо выглядящей. Это делает ее хуже. Независимо от того, что будет дальше, это должно было быть делом нескольких дней, точно меньше недели", - добавил президент США.



По словам Трампа, из-за российской войны еженедельно умирают "от 5000 до 7000 молодых солдат, с обеих сторон".



Трамп вновь подчеркнул, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом США.



Как сообщалось, общие дебаты 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начались во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке (США).



Дебаты 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будут проходить с 23 по 27 и 29 сентября 2025 года. Главы государств и правительств, министры и активисты соберутся вместе, чтобы найти решение взаимосвязанных глобальных вызовов для содействия миру, безопасности и устойчивому развитию. Тема общих дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи - "Вместе лучше: 80 и более лет ради мира, развития и прав человека".





