В Эргнети проходит очередная встреча в рамках МПРИ


29.09.2025   12:43


В Эргнети в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них проходит очередная встреча.

Главной темой обсуждения станет инцидент, произошедший на линии оккупации. Речь идёт о задержании российскими военными четырёх несовершеннолетних два дня назад.

«Основным вопросом на встрече будет освобождение граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении. В настоящее время в незаконном заключении находятся 11 граждан Грузии. С января по сегодняшний день в отчётный период зафиксированы 23 случая задержаний. С момента предыдущей встречи произошло семь фактов незаконных задержаний. Сегодня также будет обсуждаться незаконная бордеризация. Восемь случаев были зафиксированы в муниципалитетах Карели, Гори и Каспи. Разумеется, на встрече речь пойдёт и об инциденте, случившемся два дня назад. Главное — чтобы в кратчайшие сроки несовершеннолетние вернулись в семьи. Остальные детали мы обсудим после завершения встречи», — заявил заместитель директора аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе.


