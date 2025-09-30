В Цхинвали после заявлений «Мечты» надеются на демонтаж поста полиции в Цнелиси

В самопровозглашённой республике Южная Осетия рассчитывают на скорое снятие грузинского полицейского поста, расположенного в районе населённых пунктов Цнелиси и Чорчана.



«Есть серьёзные надежды на то, что этот грузинский пост будет снят и выведен с территории Южной Осетии», – заявил глава югоосетинской делегации Егор Кочиев по итогам встречи в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).



Он связал эти надежды с сообщениями из Тбилиси, в том числе с заявлениями грузинского руководства о том, что выставление поста было «серьёзной ошибкой», передаёт агентство «Рес».



«Возможно, это внутриполитическая борьба в Грузии, но сам факт того, что грузинское руководство поднимает этот вопрос и признаёт, что выставление поста было ошибкой, может вселять определённые надежды», – сказал сегодня Кочиев.



В ходе сегодняшней встречи в формате МПРИ грузинская сторона потребовала освобождения ранее задержанных граждан Грузии. Также обсуждался инцидент с кратковременным задержанием детей, произошедший 27 сентября.





«Грузинская мечта» утверждает, что бывший министр внутренних дел Георгий Гахария в 2019 году принял решение о возведении блокпоста без согласования с государственными структурами (в частности с СГБ), что привело к потере контроля над частью территории в районе сел Чорчана и Цнелиси и даже создало угрозу вооружённого конфликта. Тему обсуждали, в частности, на заседаниях спорной комиссии грузинского парламента под руководством Теи Цулукиани.

Сам Гахария, который позднее занимал пост премьера, а сейчас как оппозиционер находится в Германии, обвинения отвергает, заявляя, что обустройство поста, напротив, предотвратило оккупацию значительной территории.

В июне грузинская прокуратура возбудила дело по факту «саботажа», «попытки саботажа при отягчающих обстоятельствах», «оказания иностранному государству, иностранной организации или организации, подконтрольной иностранному государству, помощи во враждебной деятельности» и «мобилизации финансов для деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии». «Следствие рассматривает, среди прочего, действия бывшего министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария вдоль линии оккупации близ села Чорчана 24 августа 2019 года», – отмечалось в заявлении прокуратуры.



Грузинские власти возможность снятия полицейского поста, установленного шесть лет назад, не комментировали .





