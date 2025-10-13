В оккупированном Ахалгорском районе уволили директора школы

13.10.2025 16:31





В Ахалгорском районе оккупированного Цхинвальского региона уволена директор школы N 2 Нино Амиранашвили.



Местная активистка Тамар Меаракишвили пишет, что приказ подписала т.н. глава отдела образования Мадина Сланова.



«Это та Мадина, которая согласно заключению ревизии счетной палаты путем мошенничества присвоила 11 млн 400 тысяч рублей(уг. дело возбуждено) , и она делилась наворованными деньгами со своим покровителем вором бюджета Муртазом Валиевым, и ее никто не увольняет», — пишет Меаракишвили.



Между тем стало известно также, что задержан учитель одной из школ Гальского района Абхазии. С заявлением в связи с «подозрением в шпионаже и возможных связях руководителей школ Галского района с вражеским государством» после публикаций в СМИ выступила де-факто глава Минпросвещения оккупированного региона Грузии Хана Гунба.



Она заявила, что «Абхазия всецело поддерживает усилия правоохранительных органов, направленные на защиту интересов нашей страны» и что «ведомство» окажет поддержку для выяснения истины «следственным органам».



«Безусловно, подобные инциденты бросают тень на педагогическое сообщество. В системе образования должны работать люди, истинно преданные интересам своей страны. Если в нашей системе есть носители иного мышления, то Министерство просвещения окажет все возможное содействие для того, чтобы такие люди дальше не работали в системе образования», — заявила «министр».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





