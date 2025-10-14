ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 252 миллиона евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу Грузии по делу «Грузия против России» (IV) (№ 39611/18).



Согласно решению Европейского суда по правам человека, из-за нарушений прав человека, вызванных ужесточением пограничных линий после конфликта между Россией и Грузией в 2008 году, Россия должна выплатить Грузии более 253 миллионов евро.



По информации суда, действия России затронули более 29 000 человек. Суд поручил правительству Грузии создать эффективный механизм для распределения этих средств пострадавшим после того, как Россия осуществит выплату. С помощью этого механизма пострадавшие должны получить компенсации в течение 18 месяцев.



Дело касалось нарушений прав человека, вызванных ужесточением пограничных линий после конфликта 2008 года между Россией и Грузией. В частности, вооружённый конфликт привёл к процессу, начавшемуся в 2009 году, известному как «бордеризация» — установке заграждений, которая ограничивала свободное передвижение людей через административные пограничные линии между территориями, контролируемыми Грузией, и оккупированными регионами Грузии, поддерживаемыми Россией — Абхазией и так называемой Южной Осетией.



Кроме того, в решении 2024 года суд установил множественные нарушения Европейской конвенции по правам человека со стороны России, включая чрезмерное применение силы, жестокое обращение, незаконные ограничения доступа к жилью, земле и семьям, лишение права на образование на грузинском языке, а также незаконные ограничения на повседневное передвижение вдоль административной пограничной линии.



Также в документе отмечается, что Комитет министров продолжает осуществлять надзор за исполнением решений, вынесенных против России, несмотря на то, что с 2022 года Россия больше не является подписантом Конвенции.



«Как известно общественности, по этому делу 9 апреля 2024 года было принято решение, которым Россия была признана полностью ответственной за массовые преследования, задержания, нападения, убийства и практику официального попустительства в отношении таких фактов, происходящих на оккупированных территориях и вдоль оккупационной линии. Эти действия происходят на фоне оккупации территорий Грузии и так называемой «бордеризации».



Сегодняшнее решение является логическим продолжением исторических дел, выигранных против России. В деле «Грузия против России (I)», касающемся так называемой депортации, связанной с массовым изгнанием грузин из России, Страсбургский суд обязал Российскую Федерацию выплатить до 10 миллионов евро за массовую депортацию этнических грузин и грубые нарушения их прав человека. Также общественности известно о решении по делу «Грузия против России (II)» — так называемое дело о войне августа 2008 года, по которому Российская Федерация была обязана выплатить до 130 миллионов евро за массовые нарушения, совершённые в отношении граждан Грузии во время и после войны.



Несмотря на то, что Российская Федерация больше не является членом Совета Европы, на ней по-прежнему лежит юридическое обязательство исполнять эти решения, и за каждый просроченный день ей начисляются соответствующие штрафы.



Работа по исполнению этих решений продолжается в рамках Комитета министров Совета Европы при активном участии Грузии.



Министерство юстиции Грузии выражает благодарность государственным учреждениям, участвовавшим в сборе доказательств, и поздравляет весь народ Грузии с этой исторической победой», — говорится в информации министерства юстиции Грузии.







