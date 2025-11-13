Представители России и ее оккупационных режимов, как обычно, сбежали с переговоров в Женеве

Представители России и ее оккупационных режимов, по привычной практике, покинули стол переговоров при обсуждении одного из главнейших вопросов повестки дня, который касался безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещённых лиц и беженцев в свои дома - в результате 65-й раунд переговоров, как и предыдущие, был сорван, - об этом говорится в заявлении МИД Грузии.



По данным ведомства, на 65-м раунде Женевских международных переговоров грузинская сторона остро подняла вопрос о сложной ситуации в плане безопасности, гуманитарных вопросов и прав человека на оккупированных территориях, а также деструктивных действиях оккупационных режимов.



«11-12 ноября состоялся 65-й раунд Женевских международных переговоров, на котором делегацию Грузии возглавлял заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.



В рамках переговоров грузинская делегация сделала основной акцент на главных вопросах повестки дня Женевских переговоров , таких как необходимость полного выполнения Россией международных обязательств, взятых по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенному при посредничестве Евросоюза, а также безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц и беженцев в свои дома.



Было подчеркнуто значение возобновления Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) в Гали без каких-либо предварительных условий, а также необходимость регулярного проведения заседаний данного механизма в Гали и Эргнети в соответствии с основополагающими принципами.



Грузинская сторона остро подняла вопрос о тяжелой ситуации в сфере безопасности, гуманитарных условий и прав человека в оккупированных регионах, а также деструктивных действий оккупационных режимов. Было выражено беспокойство в связи с такими недавними действиями, как в нарушение фундаментальных принципов и норм международного права незаконный запуск работы аэропорта в Сухуми, начало регулярных авиарейсов, а также открытие железнодорожного и морского пассажирского сообщения из России в Сухуми.



