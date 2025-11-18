В Эргнети прошла очередная встреча в рамках МПРИ

18.11.2025 19:05





В Эргнети состоялась встреча в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).



По словам заместителя директора аналитического департамента Службы государственной безопасности Ираклия Антадзе, основными темами встречи стали незаконные задержания граждан Грузии и факты т.н незаконной «бордеризации».



Было зафиксировано 13 случаев незаконной «бордеризации» вдоль оккупационной линии. В настоящее время в заключении де-факто режима остаются 10 граждан Грузии.



На встрече были рассмотрены инциденты, произошедшие вдоль разделительной линии после предыдущей встречи.



По пояснению Ираклия Антадзе, представители оккупированного Цхинвали вновь подняли вопрос о грузинском полицейском пункте в Чорчана.



Помимо вопросов безопасности, обсуждались и гуманитарные темы. До начала основной встречи состоялась техническая встреча, на которой стороны обсудили вопросы упорядочивания ирригационных систем.



«Главным пунктом повестки дня был вопрос немедленного освобождения незаконно задержанных лиц. К сожалению, на данном этапе конкретного ответа относительно сроков освобождения у нас нет. При поддержке международных партнёров продолжается работа, чтобы незаконно удерживаемые лица вернулись в свои семьи.



Обсуждены все значимые инциденты, зафиксированные в отчётный период вдоль оккупационной линии, в том числе процесс так называемой незаконной «бордеризации». Ещё раз была выражена твёрдая позиция центральных властей о недопустимости подобных деструктивных действий, создающих угрозу местному населению. Мы рассмотрели также вопрос свободы передвижения. Сегодня обсуждались и технические вопросы. Во встрече участвовали приглашённые эксперты, в том числе от наших международных партнёров. Были определены перспективы будущего сотрудничества.



Вопрос Чорчана оккупационный режим поднимает постоянно, утверждая, что пост представляет угрозу. Хочу отметить, что стандартный полицейский пост не представляет никакой угрозы. Риски в этом направлении нейтрализованы. Угрозой было лишь его первоначальное размещение с преступными целями. Что касается заявлений представителей оккупационного режима о демонтаже поста — по этому поводу существует чёткая и публичная позиция центральных властей, о чём им ещё раз сообщили», — заявил после встречи заместитель директора аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе.





