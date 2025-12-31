СГБ Грузии распространяет заявление об освобождении активистки Тамар Меаракишвили

СГБ Грузии распространяет заявление об освобождении гражданской активистки Тамар Меаракишвили, задержанной в оккупированном Цхинвали.



Согласно заявлению, центральные власти Грузии, Служба государственной безопасности, используя все находящиеся в их распоряжении инструменты, активно продолжают работу по освобождению всех незаконно задержанных граждан Грузии.



«В результате диалога, проведенного в рамках существующих форматов переговоров, Тамар Меаракишвили была освобождена, и в настоящее время она находится на территории, контролируемой центральными властями.



В процесс были активно включены сопредседатели Женевских международных дискуссий. Перманентно осуществлялась коммуникация по «горячей линии», управляемой миссией наблюдателей Евросоюза в Грузии (EUMM)», - говорится в заявлении службы.



Тамар Меаракишвили была задержана по обвинению в шпионаже 23 декабря.





