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Представительство Евросоюза в Грузии публикует отчет ЕС о бизнес-среде в Грузии
13.03.2025 12:53
Представительство Евросоюза в Грузии опубликовало отчет ЕС за 2024 год о бизнес-среде в Грузии.
Согласно отчету, исследование, проведенное среди примерно 200 компаний, связанных с европейскими партнерами, показало, что бизнес сталкивается с проблемами, которые могут помешать долгосрочной экономической стабильности.
Основные угрозы экономическому росту:
• Политическая нестабильность, кадровые и структурные барьеры.
• Несмотря на продолжающийся экономический рост в течение 2023 года и в начале 2024 года, бизнес в Грузии сталкивается с серьезными вызовами, основными из которых являются политическая нестабильность и нехватка рабочей силы, как говорится в новом отчете ЕС о бизнес-среде Грузии.
Основные вызовы для бизнеса в Грузии
Отчет выделяет три ключевых препятствия:
1. Политическая нестабильность
Приостановленный с июня 2024 года процесс интеграции в ЕС и предстоящие парламентские выборы оказывают влияние на бизнес-среду.
2. Дефицит рабочей силы и нехватка квалифицированных кадров
Почти половина опрошенных компаний отмечает нехватку квалифицированных специалистов, что приводит к потерям в производительности на уровне 5-40% и снижает ВВП на 26% ежегодно.
3. Нестабильность валютного курса
Колебания курса национальной валюты усложняют финансовое планирование и инвестиционные решения для бизнеса.
Кроме того, компании выразили обеспокоенность по поводу коррупции и неэффективной регуляторной среды, особенно в области налоговой политики, государственных закупок и судебной системы, что еще больше усложняет инвестиционный климат.
Критическая нехватка квалифицированной рабочей силы
Одним из самых значимых выводов отчета является острый дефицит квалифицированных кадров, что привело к потерям доходов бизнеса в размере 55,6 миллиарда лари в год. Высокий уровень эмиграции и несоответствие образовательных программ потребностям рынка усугубляют эту проблему.
Несмотря на высокие затраты, инвестиции в корпоративное обучение персонала приносят положительные результаты, что подтверждает необходимость развития человеческих ресурсов как ключевого фактора устойчивости.
Влияние дефицита квалифицированной рабочей силы:
• Потери ВВП: -26% в год
• Дефицит добавочной стоимости: -21,2 миллиарда лари
• Нереализованный бизнес-доход: -55,6 миллиарда лари
Торговые барьеры и экспорт в ЕС
Несмотря на то, что ЕС остается крупнейшим торговым партнером Грузии, экспорт в страны ЕС в 2023 году снизился на 18%, что связано с рядом факторов:
• Высокие затраты на соответствие стандартам ЕС
• Недостаток аккредитованных лабораторий для сертификации европейского уровня
• Ограниченное знание компаниями регуляторных требований ЕС
Кроме того, малые и средние предприятия, несмотря на рост, продолжают сталкиваться с проблемами недостаточного экономического вклада и ограниченного доступа к рынкам ЕС.
Рекомендации:
• Ускорение судебных и образовательных реформ для повышения доверия бизнеса
• Более тесное сотрудничество образовательных учреждений с частным сектором для адаптации программ обучения к потребностям рынка
• Улучшение экономической политики и торговой инфраструктуры для интеграции Грузии в рынок ЕС
Заключение
Отчет ЕС за 2024 год о бизнес-среде в Грузии рисует комплексную картину. Несмотря на продолжающийся экономический рост, ситуацию осложняют политическая неопределенность, нехватка рабочей силы и торговые барьеры. Для долгосрочной стабильности и успешного выхода на рынок ЕС Грузия должна решить эти структурные проблемы, особенно в сфере развития рабочей силы.
Полный отчет ЕС доступен на официальном веб-сайте.
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