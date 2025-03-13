

Представительство Евросоюза в Грузии публикует отчет ЕС о бизнес-среде в Грузии

13.03.2025 12:53









Согласно отчету, исследование, проведенное среди примерно 200 компаний, связанных с европейскими партнерами, показало, что бизнес сталкивается с проблемами, которые могут помешать долгосрочной экономической стабильности.



Основные угрозы экономическому росту:



• Политическая нестабильность, кадровые и структурные барьеры.

• Несмотря на продолжающийся экономический рост в течение 2023 года и в начале 2024 года, бизнес в Грузии сталкивается с серьезными вызовами, основными из которых являются политическая нестабильность и нехватка рабочей силы, как говорится в новом отчете ЕС о бизнес-среде Грузии.



Основные вызовы для бизнеса в Грузии



Отчет выделяет три ключевых препятствия:



1. Политическая нестабильность

Приостановленный с июня 2024 года процесс интеграции в ЕС и предстоящие парламентские выборы оказывают влияние на бизнес-среду.



2. Дефицит рабочей силы и нехватка квалифицированных кадров

Почти половина опрошенных компаний отмечает нехватку квалифицированных специалистов, что приводит к потерям в производительности на уровне 5-40% и снижает ВВП на 26% ежегодно.



3. Нестабильность валютного курса

Колебания курса национальной валюты усложняют финансовое планирование и инвестиционные решения для бизнеса.



Кроме того, компании выразили обеспокоенность по поводу коррупции и неэффективной регуляторной среды, особенно в области налоговой политики, государственных закупок и судебной системы, что еще больше усложняет инвестиционный климат.



Критическая нехватка квалифицированной рабочей силы



Одним из самых значимых выводов отчета является острый дефицит квалифицированных кадров, что привело к потерям доходов бизнеса в размере 55,6 миллиарда лари в год. Высокий уровень эмиграции и несоответствие образовательных программ потребностям рынка усугубляют эту проблему.



Несмотря на высокие затраты, инвестиции в корпоративное обучение персонала приносят положительные результаты, что подтверждает необходимость развития человеческих ресурсов как ключевого фактора устойчивости.



Влияние дефицита квалифицированной рабочей силы:



• Потери ВВП: -26% в год

• Дефицит добавочной стоимости: -21,2 миллиарда лари

• Нереализованный бизнес-доход: -55,6 миллиарда лари



Торговые барьеры и экспорт в ЕС



Несмотря на то, что ЕС остается крупнейшим торговым партнером Грузии, экспорт в страны ЕС в 2023 году снизился на 18%, что связано с рядом факторов:



• Высокие затраты на соответствие стандартам ЕС

• Недостаток аккредитованных лабораторий для сертификации европейского уровня

• Ограниченное знание компаниями регуляторных требований ЕС



Кроме того, малые и средние предприятия, несмотря на рост, продолжают сталкиваться с проблемами недостаточного экономического вклада и ограниченного доступа к рынкам ЕС.



Рекомендации:



• Ускорение судебных и образовательных реформ для повышения доверия бизнеса

• Более тесное сотрудничество образовательных учреждений с частным сектором для адаптации программ обучения к потребностям рынка

• Улучшение экономической политики и торговой инфраструктуры для интеграции Грузии в рынок ЕС



Заключение



Отчет ЕС за 2024 год о бизнес-среде в Грузии рисует комплексную картину. Несмотря на продолжающийся экономический рост, ситуацию осложняют политическая неопределенность, нехватка рабочей силы и торговые барьеры. Для долгосрочной стабильности и успешного выхода на рынок ЕС Грузия должна решить эти структурные проблемы, особенно в сфере развития рабочей силы.



Полный отчет ЕС доступен на

Представительство Евросоюза в Грузии опубликовало отчет ЕС за 2024 год о бизнес-среде в Грузии.Согласно отчету, исследование, проведенное среди примерно 200 компаний, связанных с европейскими партнерами, показало, что бизнес сталкивается с проблемами, которые могут помешать долгосрочной экономической стабильности.Основные угрозы экономическому росту:• Политическая нестабильность, кадровые и структурные барьеры.• Несмотря на продолжающийся экономический рост в течение 2023 года и в начале 2024 года, бизнес в Грузии сталкивается с серьезными вызовами, основными из которых являются политическая нестабильность и нехватка рабочей силы, как говорится в новом отчете ЕС о бизнес-среде Грузии.Отчет выделяет три ключевых препятствия:Приостановленный с июня 2024 года процесс интеграции в ЕС и предстоящие парламентские выборы оказывают влияние на бизнес-среду.Почти половина опрошенных компаний отмечает нехватку квалифицированных специалистов, что приводит к потерям в производительности на уровне 5-40% и снижает ВВП на 26% ежегодно.Колебания курса национальной валюты усложняют финансовое планирование и инвестиционные решения для бизнеса.Кроме того, компании выразили обеспокоенность по поводу коррупции и неэффективной регуляторной среды, особенно в области налоговой политики, государственных закупок и судебной системы, что еще больше усложняет инвестиционный климат.Одним из самых значимых выводов отчета является острый дефицит квалифицированных кадров, что привело к потерям доходов бизнеса в размере 55,6 миллиарда лари в год. Высокий уровень эмиграции и несоответствие образовательных программ потребностям рынка усугубляют эту проблему.Несмотря на высокие затраты, инвестиции в корпоративное обучение персонала приносят положительные результаты, что подтверждает необходимость развития человеческих ресурсов как ключевого фактора устойчивости.Влияние дефицита квалифицированной рабочей силы:• Потери ВВП: -26% в год• Дефицит добавочной стоимости: -21,2 миллиарда лари• Нереализованный бизнес-доход: -55,6 миллиарда лариНесмотря на то, что ЕС остается крупнейшим торговым партнером Грузии, экспорт в страны ЕС в 2023 году снизился на 18%, что связано с рядом факторов:• Высокие затраты на соответствие стандартам ЕС• Недостаток аккредитованных лабораторий для сертификации европейского уровня• Ограниченное знание компаниями регуляторных требований ЕСКроме того, малые и средние предприятия, несмотря на рост, продолжают сталкиваться с проблемами недостаточного экономического вклада и ограниченного доступа к рынкам ЕС.• Ускорение судебных и образовательных реформ для повышения доверия бизнеса• Более тесное сотрудничество образовательных учреждений с частным сектором для адаптации программ обучения к потребностям рынка• Улучшение экономической политики и торговой инфраструктуры для интеграции Грузии в рынок ЕСОтчет ЕС за 2024 год о бизнес-среде в Грузии рисует комплексную картину. Несмотря на продолжающийся экономический рост, ситуацию осложняют политическая неопределенность, нехватка рабочей силы и торговые барьеры. Для долгосрочной стабильности и успешного выхода на рынок ЕС Грузия должна решить эти структурные проблемы, особенно в сфере развития рабочей силы.Полный отчет ЕС доступен на официальном веб-сайте





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