В Аджарии задержаны двое граждан Украины

08.07.2025 16:55





В Аджарии в результате следственных действий, проведённых Министерством внутренних дел Грузии, были задержаны двое граждан Украины — В.Д. и И.К., 2004 года рождения. Их обвиняют в групповом, незаконном приобретении, хранении и попытке сбыта наркотических веществ в крупном размере.



Согласно информации МВД, преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненно, в соответствии с Уголовным кодексом Грузии.



Правоохранители изъяли наркотические вещества, размещённые обвиняемыми в 12 различных точках на территории Аджарии с целью последующей реализации. На одной из локаций был обнаружен полиэтиленовый пакет с 20 свёртками наркотических веществ, также подготовленных к сбыту.



Кроме того, при личном обыске у обвиняемых был изъяты электронные весы. Следствие продолжается по статье 260, часть 6, пункт »а», и статье 260 прима, часть 2, пункт »б» Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.





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