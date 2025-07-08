Заместитель директора Департамента по особым поручениям покинул должность

08.07.2025 18:17





Заместитель директора Департамента по особым поручениям Милери Лагазаури подал в отставку.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, решение покинуть должность он принял сам.



Некоторое время назад в отставку с должности директора Департамента по особым поручениям также подал Звиад Харазишвили («Хареба»). По информации МВД, Харазишвили на этой должности сменил Роман Карцивадзе.





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