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Заместитель директора Департамента по особым поручениям покинул должность
08.07.2025 18:17
Заместитель директора Департамента по особым поручениям Милери Лагазаури подал в отставку.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, решение покинуть должность он принял сам.
Некоторое время назад в отставку с должности директора Департамента по особым поручениям также подал Звиад Харазишвили («Хареба»). По информации МВД, Харазишвили на этой должности сменил Роман Карцивадзе.
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