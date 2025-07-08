Директор MDF удостоена премии Deutsche Welle «За свободу слова»

08.07.2025 17:18





Тамар Кинцурашвили, основатель и директор Фонда развития СМИ и активистка по правам СМИ, сегодня получила премию «За свободу слова» от немецкой медиаорганизации Deutsche Welle (DW).



Церемония награждения прошла 7 июля на Глобальном медиафоруме в Бонне, Германия, где находится штаб-квартира DW.



Тамар Кинцурашвили заявила, что получение награды было честью для нее и ее команды журналистов, экспертов по дезинформации и исследователей, и что эта честь «принадлежит всем людям, борющимся за свободу в Грузии».



«[Эта честь принадлежит] тем, кто верит в свободное общество и демократию и уже более семи месяцев протестует на улицах против переноса начала переговоров о вступлении в Европейский союз», — сказала она.



Директор MDF также рассказала о политической ситуации в Грузии и раскритиковала правительство «Грузинской мечты» за принятие ограничительного законодательства и антизападные шаги.



Неправительственная организация Media Development Fund, которую возглавляет Кинцурашвили, является одной из восьми организаций, получивших в июне 2025 года письмо от Антикоррупционного бюро с просьбой о раскрытии персональных данных. Тамар Кинцурашвили также затронула этот вопрос в своем сегодняшнем выступлении.



19 июня MDF заявила: «Учитывая, что нет законных оснований для дела и раскрытия персональных данных на основании имеющихся у нас документов, мы воспользуемся всеми правовыми механизмами для обжалования этого решения и ограничения применения репрессивного законодательства».





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