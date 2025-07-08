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Директор MDF удостоена премии Deutsche Welle «За свободу слова»


08.07.2025   17:18


Тамар Кинцурашвили, основатель и директор Фонда развития СМИ и активистка по правам СМИ, сегодня получила премию «За свободу слова» от немецкой медиаорганизации Deutsche Welle (DW).

Церемония награждения прошла 7 июля на Глобальном медиафоруме в Бонне, Германия, где находится штаб-квартира DW.

Тамар Кинцурашвили заявила, что получение награды было честью для нее и ее команды журналистов, экспертов по дезинформации и исследователей, и что эта честь «принадлежит всем людям, борющимся за свободу в Грузии».

«[Эта честь принадлежит] тем, кто верит в свободное общество и демократию и уже более семи месяцев протестует на улицах против переноса начала переговоров о вступлении в Европейский союз», — сказала она.

Директор MDF также рассказала о политической ситуации в Грузии и раскритиковала правительство «Грузинской мечты» за принятие ограничительного законодательства и антизападные шаги.

Неправительственная организация Media Development Fund, которую возглавляет Кинцурашвили, является одной из восьми организаций, получивших в июне 2025 года письмо от Антикоррупционного бюро с просьбой о раскрытии персональных данных. Тамар Кинцурашвили также затронула этот вопрос в своем сегодняшнем выступлении.

19 июня MDF заявила: «Учитывая, что нет законных оснований для дела и раскрытия персональных данных на основании имеющихся у нас документов, мы воспользуемся всеми правовыми механизмами для обжалования этого решения и ограничения применения репрессивного законодательства».


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