

Лукашенко: грузинскую продукцию не брали в ЕС и США, они «пришли к нам»

11.04.2025 17:31





Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко в очередной раз указал на сближение Грузии с Россией и Беларусью, выразив надежду, что примеру Тбилиси последует и Киев.



«Грузия – посмотрите, что произошло. Они уже, вот я сегодня прочитал, не исключают, что им можно восстановить, цитата, территориальную целостность. Они сегодня уже на наш рынок продают не только вина, но и другую продукцию, которую не могли никуда девать. Ни в Евросоюз, ни в Америке их не брали. Там своего добра такого хватает. Куда пришли? Пришли к нам, (и) в Россию. Ну мы с Грузией сотрудничали и раньше. Вот путь, который пройдет и Украина. Но нам нужен этот тяжелый путь? Нет», – сказал Лукашенко в интервью телекомпании «Мир».



«Украинцы попробовали в НАТО, в Евросоюз вступить. Придут здравомыслящие люди, они не будут отпихиваться от нашего союза. Думаю, что Украина будет с нами», – отметил он.



Лукашенко также заявил, что Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и другие страны «присматриваются» к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).



Следует отметить, что при правящей партии «Грузинская мечта», особенно в последние годы, доля стран СНГ в грузинском экспорте возросла, тогда как доля стран ЕС — снизилась, несмотря на наличие соглашения между Грузией и ЕС об углублённой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.



В марте текущего года, принимая верительные грамоты грузинского посла Георгия Саганелидзе, Лукашенко заявил, что в Беларуси высоко оценивают и поддерживают шаги Грузии по отстаиванию своей государственности и суверенитета.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





