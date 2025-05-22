

В 2013–2024 годах граждане Китая зарегистрировали в Грузии 1893 компании - TI Georgia

22.05.2025 17:37





Отчет об укреплении связей правящей партии Грузии с Китаем опубликовала неправительственная организация Transparency International Georgia.



«На фоне ухудшения отношений с Западом «Грузинская мечта» укрепляет связи с недемократическими режимами, включая Китай. В 2023 году между Грузией и Китаем было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, что вызвало много вопросов. Китай оказывает политическую поддержку «Грузинской мечте», представляя ее как проводящую политику «мира, стабильности и развития», в то время как грузинские официальные лица все чаще указывают на Китай как на сильного партнера и альтернативу Западу», — говорится в отчете под названием «Как растет влияние Китая в Грузии».



В документе отмечается, что за годы правления «Грузинской мечты», в 2013–2024 годах, граждане Китая зарегистрировали в Грузии 1893 компании — это в четыре раза превышает число компаний, зарегистрированных до 2013 года. Только за один минувший год в Грузии была зарегистрирована 291 китайская компания.



С 2012 года годовой товарооборот с Китаем увеличился в три раза. В 2024 году Китай был четвертым по величине торговым партнером Грузии, на его долю пришлось 8,2% от общего объема торговли Грузии.



Ряд крупных инфраструктурных проектов в Грузии реализуют китайские компании, в том числе государственные предприятия. Помимо проекта порта Анаклия, китайская сторона проявила интерес к развитию нового аэропорта в Вазиани, где до недавнего времени проводились военные учения НАТО.



Transparency International отмечает, что в в октябре 2024 года премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал Китай «одним из лучших примеров государственной модернизации» и отметил, что Китай подает положительный пример другим мировым державам.



«На практическом уровне сотрудничество активизировалось после заключения соглашения о безвизовых поездках. Обе страны расширили прямые авиарейсы, что привело к заметному росту числа китайских туристов и повышению активности китайского бизнеса в Грузии. Грузия сотрудничает с китайскими компаниями, которые США воспринимают как угрозу своей национальной безопасности. В стране также активно используются китайские технологии наблюдения. Кроме того, центральные банки обеих стран активно работают над укреплением связей, особенно в плане сотрудничества в сфере денежно-кредитной политики, а китайские платежные системы могут выйти на грузинский рынок. Недавно «Грузинская мечта» объявила о введении китайского языка в школьную программу».





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