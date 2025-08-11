Власти дали разрешение на строительство небоскребов в Шекветили

11.08.2025 21:45





Агентство градостроительного развития утвердило детальный план застройки многофункционального комплекса на земельном участке площадью 54 451 м² на берегу моря в селе Шекветили муниципалитета Уреки.



VR Holding работает над проектом с 2023 года, и он будет расположен рядом с отелем основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили "Paragraph Resort & Spa Shekvetili". Общая инвестиционная стоимость проекта превышает полмиллиарда долларов и должна быть реализована в несколько этапов.



В рамках первой фазы развитие проекта будет осуществляться рядом с Paragraph, а в рамках третьей, четвертой и пятой фаз на территории планируется строительство нескольких небоскребов высотой 140 метров.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





