Власти дали разрешение на строительство небоскребов в Шекветили


11.08.2025   21:45


Агентство градостроительного развития утвердило детальный план застройки многофункционального комплекса на земельном участке площадью 54 451 м² на берегу моря в селе Шекветили муниципалитета Уреки.

VR Holding работает над проектом с 2023 года, и он будет расположен рядом с отелем основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили "Paragraph Resort & Spa Shekvetili". Общая инвестиционная стоимость проекта превышает полмиллиарда долларов и должна быть реализована в несколько этапов.

В рамках первой фазы развитие проекта будет осуществляться рядом с Paragraph, а в рамках третьей, четвертой и пятой фаз на территории планируется строительство нескольких небоскребов высотой 140 метров.


