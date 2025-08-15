В Грузии почти 370 тысяч физлиц не справляются с обслуживанием своих кредитов

По состоянию на июль 2025 года в Грузии около 366,2 тыс. физических лиц не могли вовремя обслуживать свои кредиты. Об этом сообщает бюро кредитной информации CreditInfo Georgia.



Из проблемных заемщиков 97 105 человек имели задолженности перед коммерческими банками, а 296 068 – перед другими финансовыми учреждениями, такими как микрофинансовые организации и ссудные компании.



Общая сумма кредитов с просрочкой от 30 дней до трех лет составила почти 2,8 млрд лари. Впервые в «негативный список» Creditinfo в июле попали 15 170 заемщиков, а сумма кредитов с просрочками более 30 дней достигла 125 млн лари.



По данным бюро, на 1 августа 2025 года в финансовом секторе Грузии насчитывалось 1 958 842 активных заемщика, а общий объем их кредитных обязательств достиг 69,83 млрд лари. На долю банков приходится 65,3 млрд лари из этой суммы.





