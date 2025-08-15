Минэкономики поможет грузинским компаниям выйти на мировой рынок через Alibaba.com

15.08.2025 17:34





Минэкономики Грузии поможет местным компаниям выйти на крупнейшую в мире оптовую онлайн-платформу Alibaba.com, принадлежащую одноименной китайской группе. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.



На первом этапе при помощи госагентства «Производи в Грузии» на платформе зарегистрируют до 50 производителей. Ведомство покроет ежегодный членский взнос и другие расходы, связанные с продвижением и размещением их продукции на платформе. Также всем им обеспечат статус Global Gold Supplier – знак доверия, повышающий шансы на заключение международных контрактов.



«Размещение на Alibaba.com предоставит грузинским компаниям уникальную возможность выйти на мировой рынок, привлечь международных партнеров и увеличить экспорт», — заявили в Минэкономики.



Отбор компаний будет проходить в два этапа – сперва грузинским агентством, а после представителями Alibaba.com. Перед размещением на платформе «Производи в Грузии» также проведет обучающий курс для компаний.



Alibaba.com была создана в 1999 гожу для соединения производителей, поставщиков и оптовых покупателей по всему миру. Она входит в экосистему китайской корпорации Alibaba Group и ориентирована в первую очередь на B2B-сегмент (business-to-business), хотя пользоваться ею могут и мелкие предприниматели или физические лица.





