Запуск грузинских компаний с помощью государства стартует на Alibaba.com

Минэкономики Грузии сообщило, что размещение местных компаний на одной из крупнейших B2B-платформ в мире — Alibaba.com — стартует при поддержке агентства "Enterprise Georgia" / "აწარმოე საქართველოში".



На первом этапе к платформе подключат до 50 грузинских компаний.

Все расходы годовой членский взнос и продвижение продукции полностью берет на себя агентство.



Компании получат статус Global Gold Supplier, как знак доверия и верификации, который помогает привлечь внимание покупателей и облегчает выход на международный рынок.



В министерстве подчеркивают: участие в Alibaba.com откроет для грузинских производителей новые экспортные возможности, доступ к глобальной аудитории и сотрудничество с зарубежными партнёрами.



По их же сведениям, отбор компаний для размещения на платформе осуществляется в два этапа:

• на первом этапе был произведен ранжир/отбор компаний, имеющих самые высокие баллы в течение многих лет на электронной платформе агентства "Enterprise Georgia"

• на втором этапе компании, представленные команде Alibaba.com, пройдут дополнительную верификацию.



После завершения процесса отбора, при поддержке агентства будет произведена переподготовка компаний, после чего начнется их размещение на платформе.



В Минэкономики отмечают, что в ближайшее время планируется визит команды Alibaba.com в Грузию, в рамках которого представители ведущей платформы электронной коммерции ознакомятся с грузинской продукцией.



Alibaba.com - китайская компания, крупнейший в мире игрок в сфере электронной коммерции, работающая в различных направлениях, включая оптовую и розничную торговлю, облачные вычисления, медиа и развлечения, была основана в 1999 году, обслуживает покупателей и поставщиков в 200 странах и регионах мира.



Платформа охватывает различные направления коммерции, что помогает бизнесам выходить на глобальный рынок, а покупателям - находить продукцию, поставщиков и быстро и эффективно размещать заказы.





