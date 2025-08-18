BasisBank» покупает один из крупнейших банков Грузии – «Liberty»

Сделку одобрил Комитет по конкуренции Национального банка Грузии (НБГ). Согласно запросу, «BasisBank» должен приобрести 95,99% акций «Liberty Bank». После закрытия сделки он сохранит текущую организационную структуру в качестве дочерней компании, а полный процесс слияния ожидается в течение 9-12 месяцев.



"НБГ определил, что концентрация существенно не ограничивает эффективную конкуренцию на соответствующем рынке и совместима с конкурентной средой"– говорится в заявлении регулятора.



Сейчас на рынке кредитных продуктов доля BasisBank составляет около 4,5%, а Liberty – 5,6%. НБГ указал, что после слияния на них будет приходиться примерно 10,1% рынка, что ниже порога 15%, при котором регулятор мог бы усмотреть угрозу конкуренции.



"BasisBank" принадлежит китайской группе "Hualing". Он укрепил свои позиции на местном рынке в 2022 году после покупки активов грузинской «дочки» российского «VTB», попавшего под международные санкции из-за войны в Украине.



Liberty Bank – третий по величине банк Грузии после «Bank of Georgia» и «TBC». Он отвечает за выплаты пенсий и социальных пособий. На текущий момент 95,99% акций принадлежат нидерландской группе, владельцами которой являются Рухадзе, Марсон и Алексеев.





