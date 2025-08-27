Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Лоукостер Ajet запускает регулярные рейсы Анкара-Тбилиси-Анкара


27.08.2025   15:41


Авиакомпания, по данным Минэкономики и согласно заявке, поданной в Агентство гражданской авиации Грузии, будет выполнять рейсы четыре раза в неделю с конца сентября: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Ajet Airlines — дочерняя компания крупнейшей турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Агентство гражданской авиации уже предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение регулярных рейсов по новому маршруту.

Примечательно, что открытие прямого авиасообщения между столицами Грузии и Турции обсуждалось в июле этого года на встрече министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и председателя совета директоров и исполнительного комитета Turkish Airlines Ахмета Болата.

В ходе беседы также обсуждались возможности дальнейшего увеличения авиасообщения между двумя странами и открытия новых маршрутов. Ведь наиболее активное воздушное сообщение между соседними странами Грузия осуществляет с Турцией.

По данным за прошлый год, между двумя странами было перевезено более миллиона двухсот тысяч пассажиров, что составило 47% от общего пассажиропотока между Грузией и соседними странами.


