Лоукостер Ajet запускает регулярные рейсы Анкара-Тбилиси-Анкара
27.08.2025 15:41
Авиакомпания, по данным Минэкономики и согласно заявке, поданной в Агентство гражданской авиации Грузии, будет выполнять рейсы четыре раза в неделю с конца сентября: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.
Ajet Airlines — дочерняя компания крупнейшей турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Агентство гражданской авиации уже предоставило авиакомпании необходимое разрешение на выполнение регулярных рейсов по новому маршруту.
Примечательно, что открытие прямого авиасообщения между столицами Грузии и Турции обсуждалось в июле этого года на встрече министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и председателя совета директоров и исполнительного комитета Turkish Airlines Ахмета Болата.
В ходе беседы также обсуждались возможности дальнейшего увеличения авиасообщения между двумя странами и открытия новых маршрутов. Ведь наиболее активное воздушное сообщение между соседними странами Грузия осуществляет с Турцией.
По данным за прошлый год, между двумя странами было перевезено более миллиона двухсот тысяч пассажиров, что составило 47% от общего пассажиропотока между Грузией и соседними странами.
