Экономика Грузии продолжает расти высокими темпами - замминистра экономики


29.08.2025   21:17


«Экономика Грузии, несмотря на геополитические и внешние потрясения, продолжает развиваться высокими темпами», — заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе.

По его оценке, это подтверждает взвешенную экономическую политику правительства Грузии.

«В июле 2025 года экономический рост Грузии составил 6,5%, а средний рост за период с января по июль составил 9%. Позитивные тенденции, зафиксированные в экономике Грузии, ещё раз подтверждают, что, несмотря на геополитические и внешние шоки, экономика страны продолжает развиваться высокими темпами. Это в очередной раз подчеркивает разумную экономическую политику правительства и устойчивость грузинской экономики страны», — отметил Вахтанг Цинцадзе.

По словам заместителя министра, экономическому росту также способствуют положительные тенденции в экспорте товаров и доходы от туризма.

«Мы ожидаем, что высокие тенденции экономического роста сохранятся и в ближайшие годы. По данным Международного валютного фонда, в 2025–2030 годах Грузия продемонстрирует самые высокие темпы экономического роста как среди стран региона, так и среди стран Европы, включая страны-кандидаты на вступление в ЕС, которые в среднем составят 5,4%», — отметил Вахтанг Цинцадзе.

По данным Национальной службы статистики, в июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экономика выросла на 6,5%. Значительный позитивный вклад в экономический рост в июле внесли такие сферы, как транспорт и складирование, информация и связь, искусство, развлечения, отдых и торговля.


