Современный 43-этажный комплекс Ortachala Towers планируется возвести у набережной реки Мтквари


31.08.2025   17:29


Автором проекта будущего многофункционального комплекса и, пожалуй, очередной архитектурной достопримечательности столицы стала компания Alpha Architecture и дизайнер Ираклий Эмиридзе.

Современный 43-этажный комплекс Ortachala Towers планируется возвести у набережной реки Мтквари, вблизи с мостом Ортачала. Строит его Международный благотворительный фонд Карту, принадлежащий Бидзине Иванишвили.

«Фасад здания, вдохновленный извилистым течением реки, украшен мотивом бесконечности, а обширные стеклянные секции облегчают объем в верхней части и интегрируют его в окружающую среду», — говорится в сообщении компании.

Помимо жилой площади, новый центр будет включать торговый центр, рестораны, офисы, фитнес-центр, спа-центр и уникальный зимний сад. Проект также сможет похвастаться пейзажным бассейном.

Ожидается, что высота небоскребов составит примерно 111 и 162 метра. Площадь обоих небоскребов и их платформ составит 89.948 квадратных метров. Планируется обустройство новой дорожной инфраструктуры, зеленых зон и подземных парковок.


