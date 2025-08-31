Современный 43-этажный комплекс Ortachala Towers планируется возвести у набережной реки Мтквари

Автором проекта будущего многофункционального комплекса и, пожалуй, очередной архитектурной достопримечательности столицы стала компания Alpha Architecture и дизайнер Ираклий Эмиридзе.



Современный 43-этажный комплекс Ortachala Towers планируется возвести у набережной реки Мтквари, вблизи с мостом Ортачала. Строит его Международный благотворительный фонд Карту, принадлежащий Бидзине Иванишвили.



«Фасад здания, вдохновленный извилистым течением реки, украшен мотивом бесконечности, а обширные стеклянные секции облегчают объем в верхней части и интегрируют его в окружающую среду», — говорится в сообщении компании.



Помимо жилой площади, новый центр будет включать торговый центр, рестораны, офисы, фитнес-центр, спа-центр и уникальный зимний сад. Проект также сможет похвастаться пейзажным бассейном.



Ожидается, что высота небоскребов составит примерно 111 и 162 метра. Площадь обоих небоскребов и их платформ составит 89.948 квадратных метров. Планируется обустройство новой дорожной инфраструктуры, зеленых зон и подземных парковок.





