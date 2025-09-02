Надареишвили: Введение ИТ-вида на жительство поможет привлечь в Грузию больше международных технологических компаний

02.09.2025 21:38





Иностранные специалисты, работающие в сфере ИТ, годовой доход которых превышает эквивалент 25 000 долларов США, получат вид на жительство в Грузии сроком на три года на особых условиях.



По словам заместителя министра экономики и устойчивого развития Ираклия Надареишвили, эта инициатива является ещё одним шагом вперёд в повышении конкурентоспособности Грузии в этой сфере, что будет способствовать привлечению в страну ещё большего количества международных компаний, созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест в сфере технологий и увеличению экспорта.



Как отметил Ираклий Надареишвили, в результате реформ, проводимых правительством Грузии в сфере инноваций и технологий, особенно в сфере ИТ, за последние годы Грузия стала одной из самых привлекательных стран в регионе для технологических ИТ-компаний.



«За последние четыре года в Грузии открылись офисы более 150 международных технологических компаний глобального масштаба. В Грузию прибыли тысячи высококвалифицированных специалистов. Примечательно, что сами компании также активно инвестируют в рост местного персонала, что позволило грузинским специалистам работать над глобальными проектами в международных компаниях, не покидая Грузию. В результате экспорт ИТ-технологий превысил два миллиарда лари, что является беспрецедентным показателем в истории Грузии», — отметил заместитель министра.



Примечательно, что правительство Грузии разработало различные механизмы поддержки для улучшения экосистемы в сфере информационных технологий, которые, с одной стороны, способствуют формированию и росту квалифицированных ИТ-кадров в Грузии, улучшению ИТ-инфраструктуры, а с другой — выходу международных ИТ-компаний в Грузию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





