Кобахидзе: За январь-июль экономический рост составил 8%, что является самым высоким показателем в Европе


08.09.2025   12:13


«С точки зрения экономического роста и прошлый месяц был успешным. В целом рост за январь–июль составил 8%, что является самым высоким показателем не только в широком регионе, но и в масштабах Европы», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

По словам премьера, около месяца назад Международный валютный фонд повысил прогноз экономического роста до 7,2%.

«Мы считаем, что при существующих темпах сможем превысить этот прогноз. Остальное зависит от нашей работы. Разумеется, экономические тенденции положительно отражаются на курсе лари, а соответственно, и на пополнении валютных резервов. Курс лари по отношению к доллару за последние семь месяцев укрепился на 15 тетри, что является проявлением прочных экономических позиций. Национальный банк в марте–июле увеличил валютные резервы на 1,3 млрд долларов, что является рекордным показателем. С учётом данных, вероятно, по август включительно этот показатель превысит 1,5 млрд долларов, и мы закроем текущий год с рекордным результатом в этом направлении. Ещё раз воспользуюсь случаем и поблагодарю Национальный банк, президента Национального банка за проделанную работу и важные результаты», — заявил премьер-министр.


