Инфляция в Грузии достигла максимума за два года

08.09.2025





По данным Национальной службы статистики (Сакстат), годовой уровень в августе 2025 года составил 4,6%, что является самым высоким показателем за последние два года. Напомню, что целевой ориентир был установлен на уровне 3%.



Наибольшее влияние на рост цен оказали продукты питания и безалкогольные напитки, подорожавшие за год в среднем на 10%. Особенно заметно выросли цены на фрукты: лимоны дороже почти вдвое (+99%), сливы — на 82%, персики — на 62%. Также значительно увеличились цены на какао (+28%), виноград (+25%), мороженое (+24%), а кофе так и вовсе приблизительно на 50%. Алкогольные напитки и табачная продукция подорожали на 4,7%.



В сфере здравоохранения цены за год выросли на 9,3%, особенно на амбулаторные услуги (+10,8%). Правительство уже поручило нескольким ведомствам проверить эту информацию и сообщить о результатах увеличения.



А вот список продуктов, товаров и услуг, которые, напротив, демонстрируют снижение цены. Помидоры подешевели на 33%, огурцы — на 31%, баклажаны — на 16%. Кроме того, дешевле стоят такие категории, как одежда и обувь (–2,9%), связь (–6,9%), мебель и бытовые товары (–1,4%), а также развлечения и отдых (–0,2%). Интересно, что в транспортной категории зафиксировано снижение цен на 2,4%, в первую очередь благодаря удешевлению эксплуатации личного транспорта.



Согласно последнему отчету аналитиков TBC Capital, инфляция в Грузии продолжит расти, но несколько замедлится к концу года, а общие показатели останутся на уровне прогнозов 3-3,7%.





