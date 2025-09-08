|
Прямые иностранные инвестиции в Грузию за апрель-июнь сократились на 12%
08.09.2025 20:40
Согласно предварительному отчёту Национального бюро статистики, снижение также наблюдается и за первые два квартала этого года. За этот период ПИИ составили $763,7 млн, — это на 18,3% меньше, чем годом ранее.
Во втором квартале лидером среди стран-инвесторов с огромным отрывом стала Великобритания, на долю которой приходится 41,8% от общего объёма инвестиций. Далее следует Турция с долей в 9,3%.
Крупнейшие страны-инвесторы во 2 квартале 2025 года:
Великобритания — $242,7 млн
Турция — $54 млн
Чехия — $38,3 млн
Объединённые Арабские Эмираты — $37,1 млн
Мальта — $33,8 млн
Нидерланды — $23,7 млн
Азербайджан — $23,6 млн
Россия — $22,1 млн
Германия — $15,6 млн
Британские Виргинские острова — $13,4 млн
Другие страны — $60,8 млн
Больше всего денег было вложено в финансовую и страховую деятельность, а именно 56,4% от общего объёма. На втором месте расположился сектор недвижимости с показателем в 11,4%.
Инвестиции по секторам экономики:
▪️ Финансовая и страховая деятельность — $327,2 млн
▪️ Недвижимость — $66,4 млн
▪️ Энергетика — $54,4 млн
▪️ Транспорт — $41,8 млн
▪️ Обрабатывающая промышленность — $41,6 млн
▪️ Гостиницы и рестораны — $16,6 млн
▪️ Строительство — 13,3 млн
▪️ Торговля — $6,5 млн
▪️ Административная деятельность — $5,9 млн
▪️ Искусство, развлечения и отдых — $4,4 млн
▪️ Прочие — $2 млн
Топ-10 компаний с наибольшим объёмом инвестиций (в скобках указана страна-инвестор):
▪️ IDS Borjomi — поставщик бутилированной воды (Нидерланды)
▪️ Tbilisi Energy — энергетика (Маршалловы Острова)
▪️ Energo-pro Georgia — энергетика (Чехия)
▪️ TAV Georgia — управление аэропортами, транспортировка и хранение (Великобритания и Турция)
▪️ Georgian Cement — обрабатывающая промышленность (Нидерланды)
▪️ Georgian Capital — финансовая и страховая деятельность (Великобритания)
▪️ Silk Road Group Holding — финансовая и страховая деятельность (Мальта)
▪️ BGEO Group — финансовая и страховая деятельность( Великобритания)
▪️ EP Georgia Generation — энергетика (Чехия)
▪️ SOCAR Midstream — транспортировка и хранение (Азербайджан)
