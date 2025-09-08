Прямые иностранные инвестиции в Грузию за апрель-июнь сократились на 12%

Согласно предварительному отчёту Национального бюро статистики, снижение также наблюдается и за первые два квартала этого года. За этот период ПИИ составили $763,7 млн, — это на 18,3% меньше, чем годом ранее.



Во втором квартале лидером среди стран-инвесторов с огромным отрывом стала Великобритания, на долю которой приходится 41,8% от общего объёма инвестиций. Далее следует Турция с долей в 9,3%.



Крупнейшие страны-инвесторы во 2 квартале 2025 года:



Великобритания — $242,7 млн

Турция — $54 млн

Чехия — $38,3 млн

Объединённые Арабские Эмираты — $37,1 млн

Мальта — $33,8 млн

Нидерланды — $23,7 млн

Азербайджан — $23,6 млн

Россия — $22,1 млн

Германия — $15,6 млн

Британские Виргинские острова — $13,4 млн

Другие страны — $60,8 млн



Больше всего денег было вложено в финансовую и страховую деятельность, а именно 56,4% от общего объёма. На втором месте расположился сектор недвижимости с показателем в 11,4%.



Инвестиции по секторам экономики:



▪️ Финансовая и страховая деятельность — $327,2 млн

▪️ Недвижимость — $66,4 млн

▪️ Энергетика — $54,4 млн

▪️ Транспорт — $41,8 млн

▪️ Обрабатывающая промышленность — $41,6 млн

▪️ Гостиницы и рестораны — $16,6 млн

▪️ Строительство — 13,3 млн

▪️ Торговля — $6,5 млн

▪️ Административная деятельность — $5,9 млн

▪️ Искусство, развлечения и отдых — $4,4 млн

▪️ Прочие — $2 млн



Топ-10 компаний с наибольшим объёмом инвестиций (в скобках указана страна-инвестор):



▪️ IDS Borjomi — поставщик бутилированной воды (Нидерланды)

▪️ Tbilisi Energy — энергетика (Маршалловы Острова)

▪️ Energo-pro Georgia — энергетика (Чехия)

▪️ TAV Georgia — управление аэропортами, транспортировка и хранение (Великобритания и Турция)

▪️ Georgian Cement — обрабатывающая промышленность (Нидерланды)

▪️ Georgian Capital — финансовая и страховая деятельность (Великобритания)

▪️ Silk Road Group Holding — финансовая и страховая деятельность (Мальта)

▪️ BGEO Group — финансовая и страховая деятельность( Великобритания)

▪️ EP Georgia Generation — энергетика (Чехия)

▪️ SOCAR Midstream — транспортировка и хранение (Азербайджан)





