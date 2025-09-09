Грузия занимает 41-е место из 154 стран по средним процентным ставкам на банковские кредиты

По данным Всемирного банка, на конец 2024 года годовая ставка составляла 12%. Таким образом, в 40 странах проценты по кредитам были выше, чем в Грузии, а в 113 странах — ниже.



Процентные ставки в Грузии имели тенденцию к снижению в 2016–2019 годах: от 12,6% в 2016 до 10,8% в 2019 году. Однако с 2020 года из-за пандемии и высокой инфляции ставка выросла до 13,5% в 2023 году.



В пятёрку стран с самыми высокими процентами входят Аргентина (62%), Венесуэла (58%), Мадагаскар (54%), Зимбабве (43%) и Турция (41%).



Самые низкие ставки зафиксированы в Швейцарии (3%), Испании (3,5%), Ирландии (3,8%), Финляндии (3,9%), Японии и Люксембурге (в обеих странах по 4%).



Что касается стран-соседей Грузии, то самая высокая процентная ставка была в Турции — 41%. Далее следуют Россия — 21%, Азербайджан — 14,7% и Армения — 13,1%.







