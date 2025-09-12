США призвали ЕС и G7 к пошлинам против Китая и Индии из-за нефти России

США призвали Евросоюз и членов «Большой семерки» ввести «значимые тарифы» на импорт из Китая и Индии, чтобы они прекратили закупать российскую нефть, а также созвали экстренное финансовое совещание G7 для обсуждения мер по усилению давления на Россию, передает Reuters.



Китай и Индия являются крупнейшими покупателями российской нефти. Представитель американского Минфина в комментарии агентству заявил, что эти закупки «финансируют военную машину», продлевая войну в Украине. «Ранее на этой неделе мы дали понять нашим союзникам по ЕС, что если они серьезно настроены прекратить войну у себя на заднем дворе, они должны присоединиться к нам и ввести значимые тарифы, которые будут отменены в день окончания войны», — сказал он.



До этого The Wall Street Journal и Financial Times писали, что Вашингтон требует от европейских стран, чтобы те ввели пошлины в отношении Индии и Китая для усиления давления на Россию. Источники FT сообщали, что США призовут сделать это и страны G7.



США в конце августа ввели дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Индии, таким образом увеличив ставку для Нью-Дели до 50%. Индия сочла ограничения несправедливыми и решила продолжить закупки российской нефти вопреки требованиям США. Индийский министр нефти и природного газа Хардип Пури отмечал, что поставки российской нефти помогли защитить мировую экономику от скачка цен.





