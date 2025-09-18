В Батуми завершён первый этап проекта искусственного острова

18.09.2025 19:15





В Батуми завершён первый этап проекта искусственного острова Ambassadori Island.



Агентство строительного и технического надзора официально приняло в эксплуатацию первую фазу масштабного проекта искусственного острова в акватории Чёрного моря — участок в 26 гектаров западного полуострова.



Основанием для приёмки стала экспертиза Национального бюро Самхаруали, подготовленная с участием международных специалистов.



Уже в сентябре 2025 года на освоенной территории стартует строительство двух ультрасовременных многофункциональных комплексов, включающих:



• жилые апартаменты и гостиницы,

• открытые и закрытые бассейны,

• фитнес- и SPA-центры,

• развлекательные и оздоровительные зоны,

• торговый центр.





Проект охватывает 84 га (два полуострова и один остров).



На сегодняшний день застроено уже 38 га, что означает выполнение обязательств перед государством на 5 лет раньше срока.



49% территории будет отведено под публичные рекреационные зоны: парки, пешеходные дорожки, спортплощадки, зоны отдыха.





Проект реализует Ambassadori Group совместно с рядом ведущих мировых компаний, среди которых: турецкая инженерно-архитектурная фирма Yüksel Proje; британская глобальная компания ARUP, участвующая в планировании крупнейших городов мира.



Искусственный остров станет не только новым туристическим и инвестиционным центром, но и задаст новый стандарт урбанистического развития побережья Черного моря, формируя представление о «городах будущего» прямо в Грузии.





