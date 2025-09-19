На улицах Тбилиси появится ещё больше 18-метровых автобусов

На улицах Тбилиси появится ещё больше 18-метровых автобусов.



Новый общественный транспорт поэтапно распределят по различным маршрутам с 27 сентября. Правда, где именно они будут курсировать, в мэрии не уточнили.



В свою очередь, освободившиеся 10-метровые и 12-метровые автобусы отправят в помощь другим маршрутам.



Сейчас пассажиров в Тбилиси обслуживает 76 18-метровых автобусов, а общее их количество достигнет 200 штук. Они вмещают 162 пассажира, также есть 43 сидячих места. Автобусы адаптированы для людей с ограниченными возможностями, оснащены системой голосового оповещения и зарядками для мобильных устройств.



Общая стоимость проекта составляет 111,1 миллиона евро. А для обслуживания таких автобусов в районе аэропорта строят новое депо, ранее сообщалось, что работы должны завершиться до сентября этого года.





