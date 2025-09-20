|
|
|
Автоматизированная система пограничного контроля в тестовом режиме заработала в аэропорту Кутаиси
20.09.2025 00:12
Граждане Грузии смогут въезжать в страну, сканируя паспорт. Время прохода границы через новую систему контроля составляет 18 секунд вместо прежних 40, сообщили в Объединении аэропортов Грузии.
Сейчас система пограничного контроля запущена в тестовом режиме и полностью заработает с октября. На данном этапе работают 7 электронных ворот.
Кроме того, Объединение аэропортов Грузии отчиталось, что новая взлетно-посадочная полоса, которая позволит принимать любые типы воздушных судов, заработает в 2026 году.
В декабре в аэропорту откроется новый бизнес-зал — двухэтажное пространство, рассчитанное на 70 гостей.
В планах также установка современных сканеров безопасности и внедрение самостоятельной регистрации и бесконтактной сдачи багажа.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна