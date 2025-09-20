Автоматизированная система пограничного контроля в тестовом режиме заработала в аэропорту Кутаиси

Граждане Грузии смогут въезжать в страну, сканируя паспорт. Время прохода границы через новую систему контроля составляет 18 секунд вместо прежних 40, сообщили в Объединении аэропортов Грузии.



Сейчас система пограничного контроля запущена в тестовом режиме и полностью заработает с октября. На данном этапе работают 7 электронных ворот.



Кроме того, Объединение аэропортов Грузии отчиталось, что новая взлетно-посадочная полоса, которая позволит принимать любые типы воздушных судов, заработает в 2026 году.



В декабре в аэропорту откроется новый бизнес-зал — двухэтажное пространство, рассчитанное на 70 гостей.

В планах также установка современных сканеров безопасности и внедрение самостоятельной регистрации и бесконтактной сдачи багажа.





