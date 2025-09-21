Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе: Арабские инвестиции будут способствовать созданию новых рабочих мест и экономическому развитию страны


21.09.2025   16:48


По словам мэра столицы, такие визиты высокого уровня, как приезд президента Объединенных Арабских Эмиратов в Грузию, важны.

Как отметил Каха Каладзе в беседе со СМИ, арабские инвестиции, которые вкладываются в Тбилиси и Аджарию, будут способствовать созданию новых рабочих мест и экономическому развитию страны.

«Неслучайно, что столь высокий уровень визита состоялся именно в Грузии. Встречи такого уровня очень важны. Вы знаете, что речь идёт о 6-миллиардных инвестициях в нашу страну – Тбилиси и Аджарию. Это беспрецедентно крупные инвестиции, которые были сделаны в Грузии до сих пор, и мы это приветствуем. Конечно, эти инвестиции будут способствовать созданию новых рабочих мест, экономическому развитию страны, и всё это окажет на нас только положительное влияние», – заявил мэр Тбилиси.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна