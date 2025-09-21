Каладзе: Арабские инвестиции будут способствовать созданию новых рабочих мест и экономическому развитию страны

По словам мэра столицы, такие визиты высокого уровня, как приезд президента Объединенных Арабских Эмиратов в Грузию, важны.



Как отметил Каха Каладзе в беседе со СМИ, арабские инвестиции, которые вкладываются в Тбилиси и Аджарию, будут способствовать созданию новых рабочих мест и экономическому развитию страны.



«Неслучайно, что столь высокий уровень визита состоялся именно в Грузии. Встречи такого уровня очень важны. Вы знаете, что речь идёт о 6-миллиардных инвестициях в нашу страну – Тбилиси и Аджарию. Это беспрецедентно крупные инвестиции, которые были сделаны в Грузии до сих пор, и мы это приветствуем. Конечно, эти инвестиции будут способствовать созданию новых рабочих мест, экономическому развитию страны, и всё это окажет на нас только положительное влияние», – заявил мэр Тбилиси.





