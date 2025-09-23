В Грузии упростили процесс начисления пенсий

23.09.2025 11:25





Минздрав Грузии внес изменения в правила начисления пенсий, что позволит избежать их приостановки из-за незначительных ошибок в документах. Об этом сообщили в ведомстве сегодня.



Ранее, если в паспорте или в базе данных Агентства развития государственных сервисов фиксировались даже небольшие расхождения, выплата пенсии прекращалась до тех пор, пока гражданин не представит новый документ. В результате многим пожилым людям приходилось ежемесячно посещать сервисные центры агентства или отделения Liberty Bank, чтобы подавать заявления на продление выплат. Для маломобильных пенсионеров такие правила были связаны с серьезными трудностями.



Согласно изменениям, теперь пенсию будут приостанавливать только в случае несоответствия личного номера, года и месяца рождения. В остальных случаях Агентство социального обслуживания будет использовать данные публичного реестра, и пенсионеры смогут получать положенные выплаты без задержек и лишних бюрократических процедур.



По данным Минздрава, решение позволит избежать ежемесячных дополнительных визитов в госучреждения и банк примерно 1 тысяче пенсионеров.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





