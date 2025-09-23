Трамп: ЕС должен прекратить все закупки энергетических ресурсов из России

23.09.2025 21:45





Президент США Дональд Трамп призвал страны ЕС прекратить закупки нефти и газа из РФ и добавил, что этот вопрос будет обсуждаться сегодня с европейцами.



"Я имею в виду, что вы (страны ЕС - ИФ-У) гораздо ближе к этому. У нас есть океан между нами. Вы здесь, и Европа должна активизироваться. Они не могут делать то, что делают. Они покупают нефть и газ у России, одновременно борясь с Россией", - сказал он во время выступления на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник.



По словам Трампа, европейские страны "должны немедленно прекратить все закупки энергии у России, иначе мы все тратим много времени". Также президент США заявил, что готов обсудить этот вопрос.



"Мы собираемся обсудить это сегодня со всеми европейскими странами, которые собрались здесь. Я уверен, что они рады услышать, как я об этом говорю, но так оно есть", - добавил Трамп.



Как сообщалось, общие дебаты 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начались во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке (США).



Дебаты 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будут проходить с 23 по 27 и 29 сентября 2025 года. Главы государств и правительств, министры и активисты соберутся вместе, чтобы найти решение взаимосвязанных глобальных вызовов для содействия миру, безопасности и устойчивому развитию. Тема общих дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи - "Вместе лучше: 80 и более лет ради мира, развития и прав человека".





