Каладзе снова обещает две новые станции на первой линии метро Тбилиси


24.09.2025   16:50


На первой линии тбилисского метро появятся две новые конечные станции, заявил сегодня мэр грузинской столицы Каха Каладзе, который баллотируется на третий срок.

Например, минимальный ежедневный пассажиропоток в направлении «Хуалинг» (новый район у Тбилисского моря – ред.) – Варкетили составляет 66 тысяч человек, часть из которых сможет распределиться и воспользоваться новой станцией метро», – сказал Каладзе.

В мэрии считают, что проект также стимулирует экономическую активность в прилегающих районах и побудит многих горожан отказаться от машин.

Ориентировочные сроки выполнения проекта не называют. Пока что он находится на стадии планирования.

«Тбилисская транспортная компания» еще в апреле заказала международное исследование для оценки стоимости строительства станций. Ожидается, что она составит несколько сотен миллионов долларов.

На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро составляет 57 километров. Из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Последняя – «Тбилисский университет» на Сабурталинской линии – открылась в 2017 году. Это единственная станция грузинского метро, открывшаяся в 21 веке.


